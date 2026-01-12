Frente frío 27 arrecia con lluvias y aguanieve

Desde ayer domingo y hoy lunes, gran parte de territorio del país mantendrán condiciones invernales derivado del avance del frente frío número 27.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que lo anterior corresponde a la segunda tormenta invernal, por lo que se pronostica un ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste del país.

El frente frío se extenderá sobre el sureste mexicano y el norte de la Península de Yucatán, lo que podría generar lluvias intensas a puntuales en entidades del sur. A la vez, Conagua alertó que hay probabilidad de caída de nieve y aguanieve en cimas montañosas del centro y oriente de México.

Pronóstico lunes

• Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

• Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

• Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca.

• Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

• Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas).

• Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Nieve o aguanieve

• Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

• Posible lluvia engelante: zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

La lluvia engelante, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, son gotas que tienen una temperatura inferior a los cero grados Celsius.

Precaución

La Conagua explicó que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y encharcamientos.

Sobre las rachas de viento, advirtió que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Finalmente, indicó que la caída de nieve, agua nieve o lluvia engelante puede ocasionar derrapes o colisiones en tramos carreteros, especialmente en curvas o pendientes. Por ello, solicitó atender las instrucciones de elementos de Protección Civil.

Con temperaturas de hasta -5 °C, así como fuertes rachas de viento, la Subsecretaría de Protección Civil del estado de Hidalgo emitió una alerta a la población ante la ola de frío que afecta a gran parte del país.

De acuerdo con la dependencia, para este día se esperan lluvias, heladas y temperaturas que podrían descender hasta los -5 °C en algunas regiones de la entidad.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas de escurrimiento, y mantenerse atentos a posibles deslaves o caídas de material, principalmente en regiones serranas.