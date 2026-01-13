Frente frío 27 deja dos muertos; afecta a 7 estados

El frente frío número 27 que azota al país había dejado hasta este lunes dos personas fallecidas y bajas temperaturas, con caída de aguanieve en los estados de Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua, Yucatán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.

Fue en Monterrey, Nuevo León, donde este frente frío cobró la vida de dos personas de entre 60 y 65 años, en situación de calle, cuyos cuerpos fueron localizados en calles del centro de la ciudad.

El frente frío trajo consigo rachas de viento de hasta 60 Km/h en la costa de Yucatán, obligando al cierre de la navegación para 6 mil embarcaciones menores. Además, el Ayuntamiento de Progreso suspendió la instalación de artesanos y vendedores en el Malecón, como medida preventiva ante las condiciones climáticas.

El viento también azotó fuerte en Oaxaca, donde se reportaron dos tráileres volcados en las proximidades de la población de La Ventosa, en Juchitán; la caída de un domo escolar en una secundaria; la proliferación de incendios de pastizales y cortes de energía eléctrica en la población de Nizanda, en Asunción Ixtaltepec; así como la suspensión de clases.

Lo mismo ocurrió en Sinaloa, donde se cancelaron las clases en ocho municipios.

En Zacatecas, siete municipios registraron temperaturas bajo cero; en Juan Aldama, se reportó hasta 2 grados bajo cero. En Chihuahua, se registró la caída de aguanieve en Creel, municipio de Bocoyna; en la ciudad de Chihuahua, en Balleza y Guachochi.

Esto falta para que llegue el calor

El SMN destacó que la temporada de frentes fríos en el país va de septiembre a mayo, aunque su frecuencia suele ser variable, al igual que su duración, aunque estiman alrededor de 58 al año.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un seguimiento de los frentes fríos durante el 2025 y parte del 2026, destacando que de enero a mayo de este año se pronostican 48.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, la temporada de altas temperaturas en el país abarca de la tercera semana de marzo hasta septiembre o la primera semana de octubre.

Pero la temperatura se intensifica de mayo a julio, previo a la temporada de lluvias.

¿Cuándo entrará el siguiente frente frío?

El SMN planea el ingreso de un nuevo frente frío a la frontera norte de México el miércoles 14 de enero, provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas en diversas regiones del país.

El sistema frontal avanzará rápidamente sobre el noreste y el Golfo de México, donde interactuará con un canal de baja presión localizado en el sureste del país. Esta combinación generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Para el jueves 15 de enero, el frente frío se desplazará sobre la Península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Puebla y Campeche; además de chubascos en Yucatán y Quintana Roo.