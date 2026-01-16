Frente frío 28 trae masa de aire polar

El frente frío número 28 provocará un ambiente de frío a gélido con temperaturas de -15 a -10 grados, lluvias intensas y masas de aire polar en México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte diario, indicó que el fenómeno ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco; muy fuertes en zonas de Veracruz (Olmeca) y Oaxaca, y fuertes en áreas de Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas) y Campeche, así como intervalos de chubascos en Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, lluvias puntuales fuertes en regiones de Michoacán y Guerrero; intervalos de chubascos en zonas de Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, y Morelos; lluvias aisladas en Hidalgo y Tlaxcala, además de viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Heladas en las sierras

Pronosticó también temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango; de -10 a -5 grados y heladas en las montañas de Zacatecas; de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

Las lluvias de mayor intensidad podrían generar deslaves, alertó el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Protección Civil pide reforzar medidas de autocuidado

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), llamó a la población del sur, centro y norte del país a reforzar medidas de cuidado y prevención ante los efectos del frente frío 28.

El aviso emitido por Protección Civil pide a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca ante los cambios bruscos de temperatura y extremar cuidados para prevenir enfermedades respiratorias, en especial entre niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.