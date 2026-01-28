Frente frío 30 deja tráileres volcados

Dos tráileres volcados, decenas de localidades sin luz, suspensión de clases, descenso de temperaturas, oleaje elevado y fuertes vientos dejó el frente frío número 30 a su paso por el Istmo de Tehuantepec.

Pese a las restricciones del paso vehicular para tráileres con cajas vacías en las inmediaciones del tramo La Ventosa-La Venta, hubo conductores que no acataron la recomendación. Dos de ellos sufrieron la volcadura de sus pesadas unidades.

De acuerdo con las autoridades de protección civil en el Istmo, en los tramos La Ventosa-Santo Domingo Ingenio y La Ventosa- La Mata, las rachas del “norte” alcanzan velocidades de 120 kilómetros por hora.

Pobladores de localidades que pertenecen a los municipios de Juchitán, Asunción Ixtaltepec, San Miguel Chimalapa, así como de barrios y colonias de municipios urbanos como Tehuantepec y Salina Cruz, se quedaron sin el servicio eléctrico desde la madrugada.

Los fuertes vientos provocaron la ruptura de un cable de alta tensión en el tramo carretero de La Venta a la Ventosa y protección civil pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a “cortar” el fluido eléctrico para evitar la quema de pastizales.