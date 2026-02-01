Frente frío 32 azota a Veracruz

Vientos del norte de casi cien kilómetros por hora y temperaturas de hasta -2.0 grados centígrados han afectado en las últimas 24 horas en diversas regiones de Veracruz, entidad afectada por el paso del frente frío 32 y una masa ártica.

Si bien los vientos han dejado caída de árboles, sobre todo en la zona turística de Veracruz-Boca del Río, se reporta un saldo blanco en la mayor parte del territorio estatal, donde hay lluvias, vientos, heladas intensas y un drástico descenso de la temperatura.

La jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua Centro-Golfo, Jessica Luna Lagunes, informó que las rachas máximas de vientos se registraron en la franja costera de Veracruz y Laguna Verde, donde alcanzaron los 99.6 y 92.4 kilómetros por hora.

Mientras que en la región montañosa, los vientos fríos alcanzaron los 49.9 kilómetros por hora.

Derivado de las fuertes rachas de viento, personal de Protección Civil del puerto de Veracruz atendió la caída de tres árboles en distintos puntos de la ciudad, uno de ellos sobre un vehículo, sin que se reportaran personas lesionadas.

El paso del frente frío generó además intensas heladas en las regiones montañosas, donde se reportaron temperaturas de menos dos grados en la región de Perote, una montaña ubicada a 40 kilómetros de la capital Xalapa.

La Secretaría de Protección Civil Estatal alertó que seguirán vientos moderados, ambiente templado a fresco, pero muy frío por las noches y madrugadas.

Activan Alerta Naranja y Amarilla en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para las primeras horas de mañana en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 09:00 horas del domingo 1 de febrero de 2026.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.