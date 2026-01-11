Frente frío número 27 afectará a veinte estados

Durante las primeras horas del domingo 11, gran parte de la República Mexicana enfrentará un escenario de condiciones invernales severas, derivadas del avance del frente frío número 27 y su masa de aire polar, así como del desarrollo de la segunda tormenta invernal y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Para el domingo 11 de enero se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Campeche, y fuertes en entidades del centro y norte como San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y generar incrementos en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Habrá lluvias intensas en el golfo y sureste

Se esperan lluvias intensas a torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Campeche y fuertes en otros estados del centro y norte; fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, así como chubascos en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.

Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, incremento en niveles de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Además, continuará un evento de “Norte” intenso en el litoral del golfo de México, con rachas de viento de hasta 100 a 120 km/h en Veracruz y Tamaulipas, así como oleaje de 4 a 5 metros, condiciones que se extenderán hacia el istmo y golfo de Tehuantepec durante el domingo.

El ingreso de aire polar ocasionará un marcado descenso de temperatura, con heladas durante la madrugada del domingo en amplias regiones del norte, centro y oriente del país. En zonas serranas se prevén temperaturas bajo cero, con valores extremos en el norte.