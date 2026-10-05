Frente número 1 provocará lluvias intensas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, en estrecha colaboración con las autoridades estatales y municipales, reforzó las acciones preventivas en todo el país ante el pronóstico de precipitaciones significativas.

A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas.

Estados con lluvias intensas

En interacción con otros sistemas atmosféricos el fenómeno originará lluvias intensas en los siguientes diez estados: Tamaulipas, Coahuila, Campeche, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Detalló que también se espera un marcado descenso de la temperatura en los estados del noreste del territorio nacional, así como en las regiones de la Mesa del Norte y Mesa Central.

En tanto que la circulación de otros sistemas generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados del noroeste, occidente y sur de la República Mexicana.

Mientras que la circulación del sistema Rachel continuará generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur y oleaje elevado en las costas del occidente del país.

En ese sentido, precisó que las acciones incluyen recorridos permanentes para la identificación de áreas de riesgo, la comunicación directa de medidas de prevención con la población que habita o transita por zonas vulnerables, así como la supervisión de refugios temporales habilitados para recibir a la ciudadanía en caso de ser necesario.

Además, llamó a la población para que se mantenga informada a través de fuentes oficiales y avisos de las autoridades locales y exhortó a evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas con corrientes de agua, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar personas y vehículos.