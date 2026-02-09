Frentes fríos paralizan pesca en Yucatán

Los frentes fríos que afectaron a la zona costera paralizaron la actividad pesquera durante más de 10 días, lo que ha provocado afectaciones económicas a unos 12 mil pescadores.

Hay que señalar que desde el 1 de febrero se encuentra en veda la captura de mero, sin embargo, los hombres de mar optan por otras especies de escama, pero las malas condiciones climáticas frenaron la actividad pesquera.

Sobre esto, el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente del Estado, Mariano Canul Uicab declaró que los intensos nortes y las bajas temperaturas obligaron al cierre de la navegación para las pequeñas embarcaciones.

“Desde la primera semana de este mes hay una completa inactividad para la pesca ribereña por los frentes fríos que se han presentado uno tras otro; ahora que se han disipado, tampoco se puede salir al mar porque se registra mar de fondo y es peligroso para las embarcaciones ribereñas”, explicó.

Precisó que lo único que está vigente es la captura de langosta y “esperamos lograr unas 700 toneladas del crustáceo, cuando concluya la temporada el próximo 28 de febrero de éste 2026”.

Canul Uicab precisó que la veda de langosta inicia el 1 de marzo próximo y termina el 30 de junio.

Piden vigilancia

Aseveró que las autoridades federales y estatales, junto con la IX Zona Naval deben extremar vigilancia en el litoral yucateco para cuidar al pulpo y al mero que ya están en temporada de veda.

“Es fundamental evitar la depredación de esas especies para que cuando se abran sus nuevas temporadas este 2026, se tengan buenos volúmenes de captación”, puntualizó.