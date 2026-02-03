Frío polar llega hasta países de Centroamérica

Una ola de aire ártico provocó un descenso brusco e histórico de las temperaturas en Centroamérica, desde el sur de México hasta Costa Rica, a partir del 1 de febrero.
El fenómeno, vinculado a una masa de aire polar formada en Estados Unidos y empujada hacia el sur por un potente sistema de alta presión, provocó temperaturas que oscilaron entre 5 y 0 °C en zonas montañosas, con picos bajo cero.
En Guatemala, el instituto meteorológico Insivumeh reportó temperaturas de hasta -2 °C en Quetzaltenango y mínimas de poco más de 7 °C en la capital, niveles inusuales para la época del año.
En Honduras, Tegucigalpa registró una temperatura de 9 °C, uno de los días más fríos en décadas.
También se registraron temperaturas récord en El Salvador, con 3.5 °C en la zona de Santa Ana y poco más de 4 °C en Montecristo. Las autoridades mantienen la alerta máxima y no descartan nuevas incursiones de aire frío en los próximos días.