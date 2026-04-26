Frustran ataque contra Trump en cena de gala

El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania, fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. El Servicio Secreto intervino en el lugar.

CNN informó que había un tirador en el hotel Hilton, quien fue capturado, según la seguridad en el lugar.

Jennifer Jacobs, periodista de CBS News, posteó que el mandatario fue evacuado “durante un incidente de seguridad”.

Trump y Vance, ilesos

Una fuente dijo a AP que Trump y el vicepresidente JD Vance resultaron ilesos tras incidente en hotel donde el presidente asistía a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, afirmó un agente del orden.

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes cuando cientos de invitados se agachaban bajo las mesas. “¡Hágase a un lado, señor!”, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan.

Un atacante fue detenido por las autoridades dentro del recinto, lo que desató el operativo de seguridad que derivó en la evacuación de los asistentes.

El Servicio Secreto evacuó al presidente y la primera dama junto a otros miembros del gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

Ser presidente es una profesión de riesgo: Trump en conferencia

Luego de que se suscitara el tiroteo, el presidente Donald Trump salió a dar una conferencia de prensa, donde dijo que el hotel donde se produjo el ataque a tiros en medio de una fiesta que compartía con periodistas “no era un lugar particularmente seguro” para un evento de ese tipo, donde estaba todo su gabinete. Aunque resaltó la rápida actuación del equipo de seguridad que los evacuó en cuatro minutos.

“Llegué a escuchar un ruido, vi que algo estaba pasando pero no me llamó la atención de inmediato”, dijo.

En la conferencia indicó que ser presidente era “una profesión de riesgo”, que su atacante era “un lobo solitario” y que en el mundo actual “ningún país es inmune a la violencia”.

Respecto al atacante, era “una persona muy enferma, que tenía varias armas”.

Donald Trump también sostuvo, en la conferencia que duró varios minutos, que se trató de una experiencia dramática. Pidió a los dirigentes políticos de su país “a resolver las diferencias a través del diálogo”.

Asimismo, lamentó que tuviera que cancelarse la cena con los periodistas acreditados en la Casa Blanca al afirmar que él “quería seguir pero los agentes de seguridad lo desaconsejaron”.

El presidente de Estados Unidos afirmó también que el atacante “llegó a herir a un agente” de seguridad que afortunadamente llevaba un chaleco antibalas que le salvó la vida y contó que le envió saludos y rezaba por él.