Fue demasiado dura la política de deportaciones

El presidente Donald Trump admitió que su política de deportación masiva de inmigrantes fue “demasiado dura”, en una entrevista este domingo con la cadena CBS, pocos días después de la derrota de su Partido Republicano en las legislativas de mitad de mandato.

“Pienso que fue demasiado dura”, respondió Trump cuando se le preguntó sobre sus políticas hacia los inmigrantes, según apartes difundidos por la cadena en las redes sociales.

En otra entrevista, con CNN, el magnate consideró “muy improbable” que reanude los ataques a gran escala contra Irán, siempre que haya avances en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Depende de si firman o no un acuerdo muy sólido”, además, aseguró que Irán es “un país en decadencia”.

“Es muy improbable que sea necesario. Lo haría si fuera necesario, pero los golpeamos muy fuerte. Los golpeé muy fuerte. No se imaginan lo fuerte que los golpeé”, agregó.

El mandatario estadounidense ha dado una serie de entrevistas, en momentos en que crecen las dudas sobre cómo funcionará el gobierno tras el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término.

Juicio político contra secretario de guerra

Este mismo domingo, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, respaldó la idea de un juicio político contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, lo que ocurriría cuando su partido asuma la mayoría del Congreso, el próximo 3 de enero.

Jeffries, representante federal de Nueva York que probablemente será el nuevo presidente de la Cámara Baja, expresó en una entrevista con ABC News su apoyo a la resolución que el congresista republicano Thomas Massie presentará esta semana para enjuiciar al funcionario encargado de la ofensiva estadounidense contra Irán.

“El supuesto secretario de Defensa ha abusado de su poder, ha socavado nuestra seguridad nacional y orquestado esta imprudente y costosa guerra por elección contra Irán”, declaró en This week.