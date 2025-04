Fue muy productiva la llamada con Trump

Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente Donald Trump, “para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a nuestros países y nuestros pueblos”.

“Tuvimos una llamada con el presidente Trump. Como lo menciona en su cuenta, fue muy productiva. Seguiremos dialogando para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a nuestros países y nuestros pueblos”, escribió en redes sociales.

Por su parte, Trump sostuvo que la llamada con Sheinbaum fue “muy productiva”, y del mismo modo, tuvo reuniones con los representantes comerciales japoneses de más alto nivel.

La presidenta informó que envió una nota diplomática a Estados Unidos luego de que anunció que va a tomar el control sobre una franja de tierra federal en la frontera con México, donde instalará una base militar.

Asimismo, la mandataria acusó que Estados Unidos siempre busca intervenir más en temas de seguridad, pero que el Estado mexicano no lo va a permitir.

No soy partidaria de prohibiciones

Ante la prohibición en espacios públicos de géneros musicales que han apología de la violencia como los narcocorridos, la presidenta expresó que no es partidaria de las prohibiciones, aunque cada gobierno estatal y municipal está tomando sus propias decisiones.

Sheinbaum Pardo comentó que desde su punto de vista “es mejor la educación, la formación, y que la propia sociedad vaya haciendo un lado estos contenidos musicales”.

“Yo no soy partidaria de las prohibiciones en este caso, hay otras que me parece son importantes como el caso de los dulces en las escuelas, que ahora no se permite porque es un tema de salud pública” (...) Es mejor seguir difundiendo y promoviendo una cultura de paz y evitar por decisión propia que un joven decida escuchar esta música por el contenido. Entonces esa es nuestra posición, pues cada quien cada municipio y cada estado tiene sus propias atribuciones”, declaró.

Cada estado y municipio deciden sobre restricciones

