Fue un accidente: Erika “N” sobre el feminicidio de nuera

El caso Carolina Flores, exreina de belleza que presuntamente murió a manos de su suegra Erika “N” en el interior de su departamento en Polanco, sigue dando de qué hablar, en esta ocasión por las polémicas declaraciones que dio la sospechosa ante autoridades venezolanas sobre cómo y con qué le quitó la vida.

Luego de haber sido detenida en Caracas, Venezuela, donde huyó tras cometer el feminicidio, Erika “N” fue interrogada por las autoridades y especialistas de dicho país como parte de las indagatorias que se realizan en colaboración.

Autoridades de ese país confirmaron que la mujer de 63 años aseguró tras su arresto que la muerte de la joven modelo “fue un accidente”, declaración que ha generado indignación por la brutalidad del caso y la indiferencia de la sospechosa.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, señaló que Erika María Herrera fue localizada en Caracas tras una operación coordinada con las autoridades de México, la Interpol y la Ameripol, luego de permanecer prófuga por casi 15 días después del asesinato.