Fueron nueve muertos por motín

El número de fallecidos por el motín en el penal de Tuxpan, Veracruz, ocurrido a principio de mes, fue de nueve personas muertas, cinco de las cuales eran originarias de Guatemala.

La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadans, informó que siete víctimas murieron al interior del Centro de Readaptación Social y dos más en hospitales de la localidad.

Proceso penal

En el caso de los fallecidos originarios de Guatemala, la funcionaria explicó que todos estaban cumpliendo proceso penal, es decir, se encontraban vinculados a proceso por distintos delitos, los cuales no fueron revelados.

“En el caso de los guatemaltecos, sí son cinco víctimas que tenemos que desafortunadamente perdieron la vida”, expresó en conferencia de prensa.

Hernández Giadans aseguró que hay avances considerables para identificar a los responsables del motín y del asesinato de las nueve personas y de haber provocado lesiones a diez más.