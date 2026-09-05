Fuerte creación de empleo da oxígeno a Trump

La economía estadounidense dio una fuerte señal de resistencia a dos meses de las elecciones de medio término, al crear 162 mil empleos en agosto, muy por encima de las expectativas, un resultado que ofrece al presidente Donald Trump una noticia económica favorable en momentos en que el costo de vida continúa siendo una de sus principales vulnerabilidades políticas.

La tasa de desempleo, en tanto, se mantuvo sin cambios en 4.1 %, informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Los datos sorprendieron de manera amplia a los mercados. Economistas habían proyectado la creación de apenas entre 53 mil y 56 mil puestos de trabajo, por lo que el resultado de agosto prácticamente triplicó las previsiones.

Además, la mejora fue acompañada por importantes revisiones de los dos meses anteriores.

La creación de empleo de junio fue corregida al alza en 11 mil puestos, desde 20 mil hasta 31 mil, mientras que julio sufrió una revisión todavía más significativa: la pérdida inicialmente estimada de 23 mil empleos fue reemplazada por una ganancia neta de 21 mil.

En conjunto, junio y julio registraron así 55 mil puestos de trabajo más de lo informado originalmente, reforzando la imagen de un mercado laboral que había mostrado señales preocupantes de desaceleración durante los últimos meses.

El dato representa un alivio para la Casa Blanca en la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre, en las que los republicanos intentarán conservar el control del Congreso.

Trump ha buscado colocar el desempeño de la economía entre los principales argumentos de campaña del Partido Republicano, aunque su administración continúa enfrentando el descontento de los estadounidenses por la inflación y el costo de vida.

Una reciente encuesta Reuters/Ipsos mostró que 71 % de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump sobre el costo de vida, una debilidad que los demócratas intentan explotar de cara a las legislativas.