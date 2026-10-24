Fuerte oleaje en playas forma socavón en monumento

El fuerte oleaje que continúa golpeando las playas de Mazatlán, Sinaloa, formó un socavón a un costado del monumento a la Mujer Mazatleca, por lo que el Ayuntamiento del puerto, con maquinaria pesada, repara la nueva área afectada a fin de evitar accidentes en la zona.

Las condiciones climáticas adversas que se mantienen han causado daños severos al malecón, los cuales no han podido ser evaluados por los continuos oleajes que se presentan, por lo que se teme que las afectaciones no puedan ser reparadas antes de la celebración del próximo XXV Maratón Internacional, a celebrarse en diciembre próximo.

Sobre las nuevas afectaciones que causaron el hundimiento en la zona del monumento a la Mujer Mazatleca, las autoridades municipales informaron que se atendió con rapidez este caso, con trabajos de excavación para la cimentación del muro, así como del suministro de los materiales requeridos.

La Dirección de Obras Públicas municipales repara los daños ocasionados por el continuo oleaje a fin de recuperar este espacio que forma parte del malecón, por lo que se continúa con los trabajos para su rehabilitación total del socavón.

Sobre los daños que han sido provocados en seis puntos distintos del malecón por el oleaje que se presentó con mayor intensidad a causa de los fenómenos naturales que se presentaron en el Pacífico, especialistas en diversas ramas de la construcción esperan que desaparezca el oleaje para poder hacer una evaluación.