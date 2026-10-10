Fuerte sismo de 7.7 sacude a Panamá

El Servicio Geológico de Estados Unidos?? (USGS, en inglés) informó preliminarmente de un sismo magnitud ocho. El fenómeno provocó pánico en la capital de rascacielos, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas, aunque hubo edificios dañados.

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés), emitió una alerta de posibles “olas peligrosas” a lo largo de las costas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. El sistema también indicó que existía riesgo de tsunami en Hawái, mientras el Servicio de la Armada de Chile emitió amenaza de tsunami para sus costas tras el terremoto en Panamá.

Una hora más tarde, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó a sus socios internacionales en el Pacífico que el riesgo de tsunami ya había pasado y que no existe peligro.

También el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) canceló la amenaza de tsunami para las costas chilenas.

El informe preliminar del fenómeno era de magnitud ocho, pero se revisó poco después a 7.6 y luego a 7.7, y ubicó su epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en el centro sur del país. A su vez, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó que el movimiento fue de 7.2.

El sismo causó pánico entre los cientos de habitantes de la ciudad de Panamá, quienes salieron de los edificios.

Operaciones continúan con normalidad

El Canal de Panamá anunció que sus operaciones continúan con “normalidad” tras el terremoto de 7.7 grados que sacudió este viernes al país, según un comunicado de la administración de la estratégica vía interoceánica.

Las “operaciones continúan con normalidad”, aunque se activaron “los protocolos de emergencia” y se inspeccionan las instalaciones “para identificar posibles afectaciones”, subrayó la nota de la Administración del Canal de Panamá (ACP).