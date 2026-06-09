Fuerte sismo sacude Cuba

Un fuerte terremoto sacudió este lunes la costa occidental de Cuba. Periodistas de la AFP en La Habana informaron de un temblor intenso durante 20 segundos que obligó a los cubanos a salir de los edificios.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 6.1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla. No se activó alerta de tsunami.

El epicentro se localizó a unos 104 kilómetros de Mantua, en Pinar del Río, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, informó el USGS. “No se reportan, hasta el momento, daños materiales ni víctimas”, indicaron las autoridades.

El sitio 14ymedio reportó que el movimiento se sintió fuerte en la localidad de Sandino, en Pinar del Río. “Tembló bastante. El sofá incluso se movió con dos personas sentadas”, señaló un usuario citado por el portal.