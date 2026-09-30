Fuertes lluvias dejan dos muertos e desbordaciones

Dos personas muertas, deslizamientos de laderas e inundaciones severas en distintas vialidades de la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, dejaron las fuertes lluvias que azotaron la zona durante la noche de este lunes.

El área metropolitana de la capital veracruzana fue afectada por las intensas precipitaciones pluviales, con escenas de algunas vialidades colapsadas con tirantes de agua de más de un metro.

Las imágenes de corrientes pasando por avenidas y calles, autos varados y otros más arrastrados, fueron la constante en las últimas horas.

Las lluvias generaron 22 deslizamientos, uno de los cuales ocurrió en la colonia UNE-PRI de Xalapa, donde una barda colapsó en una vivienda y dejó una persona fallecida.

En tanto, una mujer murió al interior de una tienda de productos chinos de la capital; el local comercial se inundó y la víctima no logró salir.

Protección Civil de la capital reportó además 64 inundaciones severas en distintos sectores de 14 colonias, donde el agua afectó decenas de viviendas y vehículos.

Suspenden clases en 13 municipios de Veracruz

Si bien los niveles del agua fueron descendiendo poco a poco, la Secretaría de Educación del estado decretó la suspensión de actividades escolares en trece municipios.

Activan Plan Tajín y Plan DN-III

La Policía Estatal activó su Plan Tajín, así como el Ejército Mexicano el Plan DN-III, mediante el cual ayudaron a docenas de personas con afectaciones en sus viviendas.

Durante la madrugada de hoy martes, cuartillas de Protección Civil, Policía municipal, estatal y Ejército realizaron tareas de limpieza en colonias afectadas.