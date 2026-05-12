Fuerzas Armadas refrendan absoluta lealtad a Sheinbaum

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que la lealtad hacia la investidura presidencial que se ha forjado a lo largo de la historia se fortalece día con día porque es un sentimiento genuino que se encuentra arraigado en el corazón de las Fuerzas Armadas.

“Con ese legado como guía, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional refrendamos nuestra absoluta lealtad a usted como presidenta de la República y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

“Y le reiteramos nuestro firme compromiso de seguir acompañándola en su elevada encomienda de garantizar la seguridad de los mexicanos y el desarrollo nacional. Puede tener la certeza que con la inercia de nuestro pasado y bajo su liderazgo y guía, seguiremos caminando junto con las instituciones de la República, pero sobre todo y como lo hemos hecho a lo largo de más de 200 años, seguiremos caminando junto con el pueblo de México”, aseveró el titular de la Defensa ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reafirmar valores

Durante la ceremonia del 106 Aniversario de la Columna de la Legalidad en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, el titular de la Defensa señaló que rememorar los hechos históricos de honor, valor, lealtad de patriotismo en los que participaron los hijos del Colegio Militar no es solo recordar el pasado, es reafirmar estos valores que actualmente orientan el actuar de las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que esa esencia es la que se mantiene viva en el Heroico Colegio Militar, en el que por muchos años se graduaban solo oficiales de las armas y servicios del Ejército y a partir del año 2020 han egresado más de mil oficiales de la Guardia Nacional con licenciatura en seguridad pública.

El alto mando resaltó que hoy en día más de tres mil 500 cadetes del Ejército y Guardia Nacional se preparan en sus aulas para ser los futuros mandos de estas instituciones armadas, con la convicción de jamás desviar su camino de servir a su país con rectitud y de dar todo por un México mejor.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el episodio que hoy evocamos, los cadetes no solo defendieron la legalidad, defendieron a las instituciones y a su presidente”, aseveró Trevilla Trejo.