Fuerzas Armadas son garantía de independencia: CSP

En el 113 Aniversario del Ejército Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, en el contexto mundial actual, las Fuerzas Armadas son garantía de que México decide su destino con independencia y a cada uno de sus integrantes les recordó que el pueblo les reconoce su entrega, su valor, su lealtad y su servicio.

“El Ejército Mexicano es la consecuencia de un origen profundamente ligado a la voluntad popular. Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”, afirmó desde el predio La Célula, en Oriental, Puebla, sede de la industria militar de la Defensa.

Reconocimiento especial

El Ejército Mexicano, enfatizó la jefa del Ejecutivo federal, no solo defiende fronteras sino también salvaguarda la seguridad del país, forma parte de su transformación con la construcción de hospitales, aeropuertos y obras ferroviarias. Además de que a través del Plan DN-III-E, atiende de manera directa al pueblo en casos de emergencia, donde trasciende la generosidad de los soldados mexicanos.

Hizo un reconocimiento especial a todas las mujeres que forman parte del Ejército Mexicano, cuya participación hoy en día es una realidad desempeñándose como médicas militares que salvan vidas, ingenieras que diseñan infraestructura estratégica, pilotos que surcan los cielos, especialistas en inteligencia y logística o comandantas que lideran unidades.

“Como primera mujer presidenta, es imprescindible reconocer el lugar que ocupan hoy las mujeres en el Ejército Mexicano, en las Fuerzas Armadas. Desde las soldaderas de la Revolución hasta las oficiales de alto rango en la actualidad, la presencia femenina ha sido decisiva”, agregó.

Habla sobre el titular de Semar y huachicol fiscal

Por otra parte, la mandataria dijo que “no hay líneas de investigación” en contra del titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ante el caso de huachicol fiscal.

Esto, luego de que se dieran a conocer supuestos audios del contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien denunció el caso y antes de fallecer supuestamente se reunió con Morales Ángeles y su antecesor, almirante Rafael Ojeda Durán. Sheinbaum Pardo indicó que hay detenciones pendientes.

Cooperación de EE. UU sobre huachicol fiscal

Sobre la cooperación con Estados Unidos en el tema y la solicitud de extradición, la mandataria confirmó que “son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México”.

“Hay solicitud de extradición de algunos empresarios y es la Fiscalía quien tiene que dar la información”, mencionó.

¿Son los Jensen?, se le preguntó.

“Entre otros”, respondió.

Sobre el monto de 600 mil millones de pesos detectados, la titular del Ejecutivo federal apuntó que es una estimación.

Aseguró que hay una “disminución sustantiva” en el contrabando de combustible, además del trabajo permanente que se hace de vigilancia.

Descarta cambios en su Gabinete

Así también, aseguró que no tiene previstos cambios en su Gabinete. Durante su conferencia mañanera de este jueves 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se limitó a decir que “por el momento no”.