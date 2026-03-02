Fuerzas armadas y la seguridad nacional

Las misiones del Ejército y las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional establecida en su ley ordinaria que comanda el General Secretario son: las misiones fundamentales del Ejército Mexicano establecidas en su ley orgánica están enfocadas en la seguridad nacional, el auxilio de la población en caso de necesidad.

Deben defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior de la República; auxiliar a la población civil en caso de necesidad (Plan DN-III-E); realizar actividades cívicas y obras sociales que atiendan al progreso del País; y mantener el orden, auxilio a personas y reconstrucción en caso de desastre.

Las misiones anteriormente mencionadas son la guía, flecha y el escudo de la actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales para proteger a la población, garantizar la seguridad y apoyo en caso de emergencia, en todo ello inspirados en que poseen las armas de la república, y son los centinelas y vigilantes del imperio de la ley, defensa de las instituciones y el orden constitucional, para cumplir con estas misiones el pueblo y el gobierno le tiene fe y confianza.

Hace días perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, acatando las leyes militares un nutrido número de mujeres y hombres valientes de la Guardia Nacional, en un enfrentamiento con facinerosos delincuentes que creaban miedo y terror en diversos Estados de la República, consecuentemente en el operativo fue la detención de delincuentes.

Un momento muy humano, por cierto, fue la conducta del General Secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo quien en el momento de hacer su reporte ante la comandanta suprema de las fuerzas armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, se le notó un nudo en la garganta al rendir su parte de novedades con toda lealtad, cuando dio el pésame a sus compañeros mujeres y hombres caídos ante las balas asesinas en el cumplimiento de su deber sagrado: la defensa de su patria y de ciudadanos indefensos.

El clamor nacional fue y seguirá siendo el uso de las armas y las leyes de la república, con toda su fuerza para defender el orden constitucional.

La operación militar organizada en días pasado por las fuerzas armadas fue impecable, bien coordinada para pacificar a una caterva poderosa, pero no más poderosa que el Estado, que tomó su decisión pacificar el país para que la población siga disfrutando de sus libertades a sabiendas que las fuerzas armadas velarán siempre con especial celo en defensa de la soberanía nacional ofrendando si es necesario su propia vida.