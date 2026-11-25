Durante el evento de “Fortalecimiento de la Seguridad en el Estado”, celebrado en la Base Aérea Militar, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), Omar García Harfuch, afirmó que las fuerzas federales van a permanecer en Sinaloa para combatir sin distinción de grupos o facciones delictivas, con un fortalecimiento de las policías estatales y municipales con equipos y capacitación.

Además, señaló que existe el compromiso presidencial de mejorar las capacidades policíacas locales con equipamiento, adiestramiento y capacitación para que mejoren los tiempos de respuesta.

García Harfuch explicó que se inició la entrega de 200 unidades entre patrullas, cuatrimotos, motocicleta y vehículos blindados para la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal de Culiacán y drones denominados “Águila”; la próxima semana serán entregadas también en Mazatlán.

En su discurso, resaltó el reciente operativo ejecutado por fuerzas especiales en el municipio de Guasave que llevó a la captura de Fausto Isidro “El Chapo Isidro” y dos de sus colaboradores, evento en el que perdieron la vida cuatro miembros del Ejército Mexicano.

Subrayó que se han realizado importantes detenciones en el estado, de actores generadores de la violencia, por lo que se va a continuar con este proceso hasta garantizar que la población pueda salir tranquilamente a las calles y retorne la paz.