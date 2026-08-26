Fui víctima de nepotismo; Estrella cuenta su caso

La ciudadana sonorense Karla Estrella, sancionada por las autoridades electorales por criticar en redes sociales un posible caso de nepotismo, advirtió de los riesgos para la libertad de expresión que representan la interpretación amplia de las leyes.

Dijo que una opinión política emitida desde una cuenta personal en redes sociales puede terminar en un procedimiento judicial, una multa y una exposición pública, como en su caso.

Durante el foro “Derecho de Audiencias: Libertad de Expresión”, organizado por la senadora priista Claudia Anaya, contó el proceso que enfrentó luego de publicar en X una crítica relacionada con la candidatura de Diana Karina Barreras, diputada del Partido del Trabajo (PT) y esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna.

Indicó que al comienzo fue investigada por supuesta calumnia electoral y violencia política contra las mujeres en razón de género.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no había cometido calumnia, pero sus expresiones sí constituían violencia política de género.

Karla Estrella explicó que fue obligada a pagar una multa, permanecer durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tomar un curso especializado y publicar durante 30 días un mensaje de disculpa en su cuenta de X.