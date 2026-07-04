Fujimori es declarada presidenta electa

Keiko Fujimori fue proclamada el viernes presidenta electa del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) -el organismo electoral del país-, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para liderar la nación.

Perú había tenido anteriormente una presidenta, Dina Boluarte, quien asumió el cargo por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, y no mediante una elección presidencial.

La líder de Fuerza Popular, de 51 años, ganó la segunda vuelta del 7 de junio con el 50.135 % de los votos válidos frente al 49.865 % obtenido por el candidato de izquierda Roberto Sánchez, una diferencia de 49 mil 641 votos.

Los sufragios de los peruanos residentes en el extranjero resultaron decisivos, revirtiendo la ventaja que Sánchez mantenía dentro del país.

Esta proclamación concluye oficialmente el proceso electoral e inicia la fase de transferencia de mando con el gobierno saliente. Fujimori -quien logra la victoria en su cuarto intento, tras las derrotas de 2011, 2016 y 2021- asumirá el cargo el 28 de julio para el periodo 2026-2031.