Fujimori promete mano firme contra el crimen

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aseguró que las autoridades de su país actuarán “con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión”, tras sostener ayer sábado una reunión de trabajo con el fiscal general, Tomás Gálvez, en el Palacio de Gobierno de Lima.

“Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones”, señaló Fujimori en un comunicado difundido por la Presidencia peruana.

La mandataria agregó que su gobierno será un aliado para los integrantes del sistema de administración de justicia, con el objetivo de “ayudarlos, empoderarlos y darles los recursos que ellos necesitan”.

Durante la reunión, Fujimori reiteró su “absoluto respeto” a la autonomía e independencia de los poderes del Estado y anunció que en los próximos días también se reunirá con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

Diagnóstico

Gálvez señaló, por su parte, que presentó un diagnóstico sobre la situación actual del Ministerio Público, así como sobre la importancia del fortalecimiento institucional y del trabajo conjunto con la policía para enfrentar a la inseguridad y la criminalidad.

En ese sentido, el fiscal supremo agradeció la convocatoria a la reunión y expresó su disposición a impulsar un trabajo coordinado con el Ejecutivo.

En el encuentro también participaron el primer ministro peruano, Luis Galarreta; y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; así como la fiscal suprema, Patricia Benavides, entre otras autoridades.

Poco antes, Álvarez anunció que promoverá que se realicen “reformas profundas” en el Código Procesal Penal de su país porque considera que este ha “fracasado y no sirve al propósito de la justicia”.

El ministro comparó el funcionamiento del sistema de justicia nacional con el de otros países, como Estados Unidos, donde, según dijo, los jueces pueden determinar casos en minutos, por lo que consideró que es urgente realizar una “reforma de las reglas jurídicas” peruanas.