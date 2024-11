El pasado 30 de octubre pasado, en el Teatro Degollado de Guadalajara, se celebraron los 135 años de la Banda de Música del Estado de Jalisco. La velada, inicialmente dedicada a la figura de Juan Gabriel, el Divo de Juárez, tomó un giro inesperado cuando un funcionario de la Secretaría de Cultura estatal intervino.

Durante la celebración, Josué Coronado Hernández, jefe de Festivales y Grupos Artísticos de dicha dependencia, aprovechó para hablar sobre el líder religioso, Naasón Joaquín García, lo que introdujo un componente religioso en un evento cultural previamente concebido con otro enfoque.

“Mi agradecimiento es a quien me lo ha dado todo: la vida, la salud, el compromiso de servir, quien ha puesto el sentir de esa constante búsqueda del bien común. Mi mayor gratitud es para ese ser supremo y que deseo siempre moverme y pertenecer (…) Me despido con una frase de mi gran maestro, un maestro que me ha enseñado a esforzarme por lo que me proponga y que lo puedo lograr sin pisotear a nadie y sin buscar ganancias deshonestas. Dice: ‘La única forma de convertir nuestros proyectos sociales en fuerzas constructivas y efectivas es mediante la honestidad, la integridad y la humildad’. Palabras del maestro, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García”, dijo el funcionario en su sermón.

Joaquín García es el líder de la iglesia La Luz del Mundo, desde diciembre de 2014. En 2022, fue noticia debido a su proceso judicial ante la Fiscalía de California, donde fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión por cargos de abuso sexual infantil.