Funcionario de Seguridad de Emiliano Zapata es detenido

El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Cleofás Juárez Lara, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco por los delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas.

La dependencia informó que se llevaron a cabo cateos que derivaron en la detención de diversas personas en esa municipalidad.

El titular de la FGE, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, confirmó la detención, descartando que se trate del Operativo Enjambre, que a nivel nacional ha aplicado el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch.

El presidente municipal de Emiliano Zapata, Armin Marín Saury, se dijo sorprendido por la detención de su funcionario, relatando que tuvo comunicación con él hasta las tres de la mañana, y fue horas más tarde cuando su familia le informó sobre el operativo donde fue aprehendido

El alcalde de MC afirmó que no se aseguró su banco de armas, sino que fueron directamente por él a su domicilio y fue su esposa la que le notificó.

Por lo pronto se ha designado a un encargado de la Policía Municipal, quien tomará protesta por la tarde en la sesión de cabildo a la que ha convocado el edil.