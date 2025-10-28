Funcionario participó en asesinato de alcalde en Hidalgo

Se confirmó la participación del director del Sistema DIF municipal de Pisaflores, Hidalgo, Johnny René “N”, en el asesinato del presidente municipal, Miguel Bahena. El exfuncionario es señalado como el autor intelectual del crimen. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), encabezada por Francisco Fernández Hasbún, durante el fin de semana fueron presentados ante el juez de Control Johnny René “N”, exfuncionario del DIF y presunto autor intelectual, así como César “N”, Rubén “N” y Hannia “N”.

En el caso del primero, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo cual la audiencia de vinculación a proceso se programó para el 30 de octubre.

De acuerdo con la indagatoria contenida en la causa penal 2080/2026, se acreditó su participación como autor intelectual en el crimen ocurrido el lunes pasado, en que el alcalde llegaba a su domicilio después de haber convivido en casa de su hermano. Asimismo, se dio a conocer la detención de César Rubiel “N”, señalado como autor material.