Funcionarios de alto nivel trabajan con cárteles: DEA

El director de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, acusó que “hay funcionarios de alto nivel en México” trabajando con los cárteles, a la vez que reconoció la cooperación que existe con el gobierno mexicano y advirtió a Los Chapitos que el destino que les espera es el mismo que a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y a Ismael “El Mayo” Zambada, la cadena perpetua.

En una entrevista Cole habló sobre cómo se ha intensificado la presión sobre los cárteles de la droga, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designados por la administración Donald Trump como organizaciones terroristas extranjeras.

Cole se refirió a la acusación dada a conocer en abril pasado contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluyendo el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó ya a la justicia estadounidense. El gobierno de Estados Unidos los acusa de conspirar para traficar drogas y proteger a la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos.

“De acuerdo con la acusación recientemente hecha pública, hay corrupción gubernamental en México, con funcionarios de alto nivel que están trabajando directamente con los cárteles”, dijo. Señaló que los funcionarios ya fueron notificados sobre las acusaciones.