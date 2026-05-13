Funcionarios de México han estado en la cama por años

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió que “esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México” al responder sobre la reciente acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y por qué tantos líderes políticos tienen vínculos con el narcotráfico. Además, Cole dijo que “no hay duda de que los narcotraficantes y los funcionarios de alto rango en México han estado en la cama por años”.

El senador John Kennedy, republicano por Louisiana, señaló, en una audiencia en la que se interrogó a altos funcionarios del FBI y la DEA sobre la lucha contra el narcotráfico en México, que “por el trabajo de las agencias se acaba de acusar formalmente a un gobernador en México por trabajar con los cárteles para ‘envenenar a nuestra gente’. Amo al pueblo de México. Son personas maravillosas. ¿Ayúdenme a entender por qué tantos líderes políticos en México... tienden a tener vínculos tan estrechos con los cárteles de la droga? ¿Es dinero? ¿Es poder? ¿Es miedo? ¿Y qué hacemos al respecto?”.

Sobre los funcionarios corruptos, Cole agregó que “son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”.