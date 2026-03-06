Fundación lanza kit de prevención contra violencia

En México, siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja: sólo 13.6 % acudió a una autoridad o institución, el 32.3 % ha vivido violencia (psicológica, física o sexual) durante su trayectoria escolar; los compañeros de clase son los principales agresores.

Fundación Naná y Mexicanos Primero lanzaron un paquete de herramientas para prevenir la violencia en el noviazgo adolescente, con base en el estudio “Violencia en el noviazgo desde la perspectiva escolar” ya que se considera que en las escuelas es donde más se dan estos casos.

Derivado del estudio, se produjo un video informativo y se diseñó un “botiquín de apoyo” con lenguaje accesible para las jóvenes.

Las señales de alerta que se presentan en el video que se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=idWAOuTEVdg incluyen, entre otras:

Alejamiento de la familia.

Sensación persistente de malestar, ansiedad o cambios en el estado de ánimo.

Miedo a expresar gustos u opiniones.

Recibir burlas, humillaciones o menosprecio.

Celos extremos, vigilancias al teléfono y redes sociales; así como exigencias de ubicación en tiempo real.

Destrucción de objetos persomales.

Jaloneos, golpes, relaciones sexuales no consentidas o bajo intoxicación.

Difusión o amenaza de difusión de fotos o videos íntimos que ponen en riesgo la vida.

Si se identifica cualquiera de estas señales, las organizaciones recomiendan no minimizar la situación y pedir ayuda: acercarse a personas de confianza, contactar líneas de apoyo y redes de mujeres en México y Colombia, y en caso de emergencia, priorizar la seguridad física inmediata.