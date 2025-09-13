Fundación ofrece ayuda a víctimas de explosión

Derivado del siniestro ocurrido en inmediaciones del Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en el que una pipa de gas explotó el pasado 10 de septiembre; la Fundación Michou y Mau para niños quemados se ha puesto a disposición de las autoridades para trasladar a menores de edad, para que reciban atención médica en Estados Unidos.

A través de redes sociales, dicha fundación compartió un comunicado oficial, estableciendo su disposición para trabajar junto con el Gobierno Federal y proporcionar atención especializada a niñas y niños que hayan sido víctimas de quemaduras durante el incidente en la capital del país.

De acuerdo con Yannick Nordin, director médico de la fundación, los traslados se realizarán bajo criterios médicos específicos, con el fin de garantizar la seguridad y la recuperación de los menores.