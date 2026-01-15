Fundación responde tras cancelación para ver a perros

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama se pronunció luego de la cancelación de la visita que acordaron el Gobierno de la CDMX con el Refugio Franciscano, para que visitaran a los perros que están resguardados en un albergue temporal en la GAM y en una reserva del Ajusco.

Carmela Rivero, presidenta de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, advirtió que el Gobierno de la CDMX resguardó a los animales que se encontraban en el Refugio Franciscano porque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) “encontró evidencias suficientes de maltrato animal y siguen investigando”.

En un video publicado en redes sociales, aseguró que no es sano, correcto ni legal que “las personas que durante años lastimaron y maltrataron a miles de perros y gatos, hoy pretendan visitarlos”.

“Estaban al pan y agua, sin cuidados, viviendo entre la inmundicia, siendo mordidos por ratas, con enfermedades y sin atención veterinaria. ¿Y ahora pretenden visitarlos?”, cuestionó.

Este martes, autoridades del Gobierno de la CDMX sostuvieron una reunión con representantes del Refugio Franciscano, en la que se llegó a varios acuerdos, entre ellos, que representantes del refugio podrían visitar los tres albergues a los que el Gobierno trasladó a los más de 900 perros.

Promueven amparo

Por otra parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, solicitó un amparo ante el Poder Judicial federal para proteger a los animales en albergues de la Ciudad de México.

El recurso busca que el Gobierno de la Ciudad de México garantice un trato digno a perros y gatos, una mejora en sus condiciones y que se detenga su traslado si esto pone en riesgo su salud, aseguró Ballesteros.

Además, se pretende que se vigile su salud de manera permanente y que los animales, incluidos los rescatados del Refugio Franciscano, sean puestos en adopción mediante un protocolo.