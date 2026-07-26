Fundadores y consejeros de la 4T apoyan a Cruz Pérez

La tarde de ayer sábado se llevó a cabo una reunión en Chihuahua donde fundadores y consejeros de Morena cerraron filas en apoyo al aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar.

En el evento estuvieron presentes fundadores del partido de la 4T en Chihuahua y Ciudad Juárez, quienes respaldaron el proyecto del alcalde con licencia y quien busca la gubernatura.

Uno de ellos fue Javier Cuevas, fundador de Morena, quien aseguró que Pérez Cuéllar es la mejor opción para encabezar la transformación en Chihuahua.

A su vez, Patricia Mendoza, lideresa del partido desde sus inicios en Ciudad Juárez, instó a militantes y simpatizantes a respaldar el proyecto de Cruz Pérez tanto en el proceso interno como en la etapa constitucional.

Por su parte, Sergio González Rojo, otro de los fundadores presentes, dijo que existe la necesidad de defender a Morena del fraude y la simulación de las autoridades electorales, por lo que resaltó la trayectoria del aspirante dentro del partido.

De la misma manera, la diputada Herminia Gómez, referente del morenismo chihuahuense, destacó que Morena representa la esperanza del pueblo de Chihuahua y que Pérez Cuéllar es el liderazgo que permitirá que la transformación llegue al estado grande.