Futuro de seguridad depende de fortalecer cuerpos policiacos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el futuro de la seguridad en México depende del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, porque el 96 % de los delitos pertenecen al fuero común.

Al participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los gobernadores de las 32 entidades, García Harfuch destacó la Estrategia Nacional de Seguridad y una reducción del 25 % en los homicidios dolosos.

“El 96 % de los delitos pertenecen al fuero común, eso significa que el futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes se enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad”, dijo el secretario de Seguridad

Al señalar que las policías estatales y municipales son las que acuden de inmediato al llamado de una emergencia, el titular de la SSPC exhortó a establecer acuerdos que lleven al fortalecimiento integral de las policías estatales, “para que estas cuenten con las condiciones mínimas necesarias que permitan prevenir, atender investigar y contener de manera efectiva los delitos del fuero común”.

Refirió García Harfuch que las propuestas que se presentan en este consejo se enmarcan “en un gran Consejo Nacional” para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en el que destacan el incremento de las capacidades de las instituciones de seguridad, la consolidación de las capacidades de inteligencia, tres investigaciones por medio de la profesionalización del personal y la estandarización de estas áreas, haciendo énfasis en la capacitación de los elementos.

El secretario destacó también la Estrategia Nacional contra la Extorsión, acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, detenciones, desmantelamiento de narcolaboratorios, entre otras acciones.

Reconoció a los elementos de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales por su trabajo para lograr la paz.