G7 debería ayudar a reabrir estrecho de Ormuz

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró que los países del G7 deberían ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, porque es en “su interés”.

“Es en su interés ayudar (...), responde a su interés nacional”, dijo el secretario de Estado interrogado poco antes de su partida hacia Francia, donde el viernes debe participar en una reunión con sus homólogos del G7.

Se trata de su primer viaje al extranjero desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero.

Rubio, que se saltó la primera jornada del G7 el jueves, habló de “progresos” en las conversaciones con Irán, pero se negó a especular sobre su desenlace.

Los demás miembros del G7 (Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Japón) dejaron claro su deseo de encontrar una salida diplomática a la ofensiva militar estadounidense-israelí contra Irán, que tiene repercusiones económicas mundiales debido al cuasi bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán desde hace casi un mes.