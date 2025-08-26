Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 167 armas

El Gabinete de Seguridad informó que con “Operación Frontera Norte” del 5 de febrero al 24 de agosto de este año han detenido a seis mil 652 personas y el aseguramiento de cinco mil 167 armas de fuego, 895 mil 53 cartuchos de diversos calibres, 24 mil 517 cargadores, 62 toneladas de droga, entre ellos, 341 kilos de fentanilo, cuatro mil 545 vehículos y 815 inmuebles.

En un comunicado señaló que los días 22, 23 y 24 de agosto de 2025, en Culiacán y Mocorito en Sinaloa, las autoridades localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, aseguraron siete mil 750 litros y 625 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, una mezcladora y un destilador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 171 millones de pesos.

En Culiacán, fueron aprehendidos cinco hombres, los elementos les hallaron cuatro armas largas, 26 cargadores, 869 cartuchos y un inmueble.

En Tijuana, Baja California fueron detenidos dos menores, aseguraron tres armas de fuego, 11 cargadores y 39 cartuchos.

En Chihuahua, los uniformados capturaron a dos hombres, incautaron un arma corta, un cargador y siete cartuchos.

En Álamos, Sonora las autoridades encontraron dos armas largas, 30 cargadores, mil 435 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo con reporte de robo.

En Cajeme, fueron detenidas cuatro personas, aseguraron cuatro armas de fuego, 20 cargadores, 535 cartuchos, tres chalecos tácticos, cuatro estrellas ponchallantas, un vehículo con reporte de robo y un inmueble.