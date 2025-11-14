Gabinete de Seguridad recorre Uruapan

Los titulares del Gabinete de Seguridad sostuvieron en Morelia, Michoacán, una reunión de trabajo en el cuartel de la 21a. Zona Militar, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores y representantes del sector productivo, para revisar avances y reforzar la estrategia de seguridad en la entidad.

Esto con el fin de fortalecer las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante el encuentro se reiteró la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas.

En tanto, las autoridades locales expresaron su confianza en la estrategia integral y su disposición para trabajar conjuntamente con el estado y la federación.

Realizan recorrido de supervisión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, realizaron un recorrido de supervisión en distintos puntos de Uruapan.

Durante este trayecto, el secretario de la SSPC reconoció la labor de los elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN) que contribuyen a la seguridad del estado con patrullajes, supervisión territorial y acciones de contención.

Indicó que, en las últimas 24 horas, en operaciones efectuadas en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, fueron detenidas seis personas.

El secretario de Marina señaló que la Operación Michoacán por la Paz y la Justicia tiene como propósito desarticular la delincuencia organizada y disminuir los índices de violencia en la entidad.

Gabinete se reúne con Grecia Quiroz

García Harfuch informó que tanto él como los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional sostuvieron en Uruapan una reunión con la presidenta municipal, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, para reforzar vigilancia y atender necesidades de la población.

“Agradecemos a las y los presidentes municipales que expresaron su confianza y disposición para trabajar con el estado y la federación”, resaltó García Harfuch.

Enfatizó que la seguridad de Michoacán es prioridad del Gobierno de México, “volveremos de manera constante para supervisar y avanzar en la construcción de la paz”.