Gabinete destaca condenas obtenidas

El Gabinete de Seguridad destacó las condenas obtenidas contra 27 personas detenidas durante la implementación de la Operación Enjambre en el Estado de México, que suman un total de mil 208 años y 10 meses de prisión.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales que integran el gabinete, informaron que entre las 27 personas ya condenadas hay exservidores públicos municipales y estatales, todos acusados de delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

En una imagen compartida en su cuenta de X, se mostró el rostro de las 27 personas halladas culpables por las autoridades federales y del Edomex.

Contra el narco

La Operación Enjambre en la entidad, encabezada por la Fiscalía del Estado de México, comenzó en noviembre del 2024 y hasta ahora ha permitido identificar y desarticular redes de protección institucional vinculadas con grupos delictivos, así como detener a funcionarios y exfuncionarios que presuntamente facilitaron sus actividades ilícitas, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.