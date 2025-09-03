Gabinete presume resultados

El Gabinete de Seguridad federal aseguró que a 11 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la estrategia de seguridad está dando resultados porque ataca las raíces del problema y porque es un modelo basado en la justicia social.

En un video difundido al inicio del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se llevó a cabo en Palacio Nacional y en donde se encontraban reunidos todas y todos los gobernadores, así como el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se destacó que desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el homicidio doloso ha bajado en 25 %.

Se indicó que el primer eje de la estrategia es la atención a las causas, llegando a las familias y a los jóvenes para generar oportunidades. Como parte de este, se han realizado 4 mil 759 jornadas de paz y la destrucción de 5 mil 457 armas de fuego mediante acciones de desarme voluntario

Se explicó que el segundo eje es la consolidación de la Guardia Nacional (GN) como una institución que cada día se fortalece para garantizar la protección, la paz y seguridad con mayor presencia en todo el país y un reforzamiento de la seguridad en carreteras.

El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, con cambios legales que permiten ampliar las capacidades para recopilar información, optimizar el análisis de datos estratégicos y utilizar tecnología avanzada para detener a generadores de violencia.

Además, se destacó la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde se capacita a la primera generación de agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.