Gálvez critica al gobierno por apagones

La candidata Xóchitl Gálvez se reúne con medios y empresarios del estado. El Universal

Luego de lamentar los apagones que han sufrido más de 20 entidades del país, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, anunció que de llegar a la Presidencia, su gobierno le apostará a las energías limpias y baratas.

Durante un mitin con miles de simpatizantes, militantes de los partidos que la postulan y “Xochilovers”, la política y empresaria criticó la “ineptitud” del Gobierno Federal en el manejo del sector eléctrico.

“¡Son unos brutos, son unos ineptos! Ni dejaron que el sector privado generara energía ni el gobierno genera energía, las empresas están teniendo que parar su producción. Hay hospitales que tienen que suspender cirugías, hay comercios que dejan de producir por la ineptitud y la incapacidad de este gobierno.

“Por eso mi gobierno le va a apostar a las energías limpias. Dos millones de créditos para que pongan paneles solares en su casa y dejen de pagar tanto dinero en energía”, prometió a los asistentes al acto, que reaccionaron de inmediato con el grito de batalla “¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!”.

Palacio Nacional ya “huele la derrota”

Y al señalar que los mexicanos ya no quieren más violencia, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que en Palacio Nacional “huelen la derrota” electoral y saben que “ya se van”.

Dijo que la oposición va a ganar las elecciones presidenciales “porque México ya no quiere más violencia, porque México no quiere más abandono al campo (…) porque México no quiere vivir enfermo, no quiere que se siga abandonando a sus niños y sus mujeres que padecen cáncer”.

En este marco, hizo un llamado a sus simpatizantes a que el 2 de junio cada uno haga su lista y lleve a votar a 10 personas, “a su comadre, a su compadre, a su sobrino, nada que los jóvenes no quieren, convénzalos, hagan una comidita en familia el 2 de junio”.

También exhortó a los hombres a registrarse para ser funcionarios de casilla y cuidar el voto.