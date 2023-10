“El tema de las cuatro camionetas de la Guardia Nacional y de la Sedena que me acompañan en Jalisco y Nayarit fue decisión de la Sedena, a mí nadie me preguntó, pero yo me dejo querer, nos dicen que el tema de la inseguridad está cabrón por acá”, dijo la virtual candidata presidencial del Frente Va por México, Xóchitl Gálvez, por el convoy militar que la resguarda en Guadalajara.

Gálvez indicó que de las siete camionetas que aparecen en fotografías del convoy difundidas en redes sociales y en portales, tres son de ella y de su equipo de colaboradores, y algunas de prensa; el resto son cuatro vehículos, una de la Guardia Nacional y tres de militares.

Cuestionada sobre el tema de este convoy con 17 militares, dijo que este jueves cuando salió del hotel para iniciar sus actividades e ir rumbo a Nayarit, ya la estaban esperando los cuatro vehículos de la Sedena y de la Guardia Nacional, pero insistió en que a ella nadie le preguntó ni le informó de dicho operativo.