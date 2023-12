Gálvez lamenta masacre de jóvenes en Salvatierra

La precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, lamentó el terrible hecho de los 12 jóvenes asesinados en Salvatierra, Guanajuato, y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de lavarse las manos en el caso, al afirmar en su conferencia matutina que la violencia en esa entidad tiene que ver con el incremento en el consumo de drogas, pero al mismo tiempo decir que desconoce por qué se ha dado este fenómeno.

Entrevistada en el Museo Memoria y Tolerancia, en el marco de la presentación del libro “México, la gran nación transnacional”, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México lamentó que desde hace seis años no se elabore en el país un estudio o una encuesta sobre adicciones, lo que “es terrible porque no sabemos realmente si hay consumo de fentanilo, qué tipo de droga se está consumiendo, en qué región se está consumiendo; entonces no sé de dónde saca esos datos”.

“Que no se lave las manos el presidente, él tiene que coadyuvar porque él tiene todo el poder del Estado, él tiene a la Guardia Nacional, que es la responsable de combatir a los delincuentes, pero insisto, si les mandas un mensaje que les vas a dar abrazos a los delincuentes, pues ahí están las consecuencias de una estrategia que no fue estrategia”, reprochó.