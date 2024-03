Gálvez no vivirá en Palacio Nacional

“Como presidenta de la República no viviré en Palacio Nacional porque no me siento un emperador”, aseguró la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, quien señaló que lo ideal, “si tuviéramos un nivel óptimo de seguridad pública”, sería que la presidenta viviera en su casa y saliera a trabajar como cualquier persona.

En las circunstancias actuales del país consideró que, como jefa del Ejecutivo, podría habitar la cabaña que mandó a construir el expresidente Vicente Fox en Los Pinos, que es mucho más grande que su casa.

“Yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox sin problema, es mucho más grande que la casa que tengo. Mi casa actual es de 250 metros, creo que esa [la cabaña] tiene como 500 metros, o sea, de entrada, es mucho más grande”, comentó.

Mencionó que para reuniones de trabajo y eventos le parece bien el Salón Presidencial Adolfo López Mateos.

“Yo creo que con eso es suficiente para poder trabajar ahí, un área de oficinas quizá”, apuntó.

“Pero Palacio Nacional no, no me siento un emperador para vivir en un palacio, me siento una ciudadana común y corriente”, remarcó.

En otro tema, la candidata presidencial de la alianza opositora presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, para que se investiguen presuntas irregularidades en la asignación de contratos para la compra de balasto utilizado en la construcción del Tren Maya.

Informó que la denuncia es por la supuesta responsabilidad en actos de corrupción por parte de dos de los hijos, sobrinos y otras personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se tiene que investigar cómo se pasó de un costo de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos”, declaró.