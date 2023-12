Gálvez presenta equipo de especialistas

Este miércoles, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó a su equipo de especialistas en Mesas Temáticas que la acompañarán en su precampaña y campaña, con lo que perfiló puede ser su eventual gabinete presidencial.

Entre los políticos incluidos están el ex secretario de Hacienda de la 4T, Carlos Urzúa; el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira; el ex gobernador de Michoacán, Silviano Aureoles; el ex presidente del PRD, Jesús Ortega; y el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

En su mensaje, Xóchitl Gálvez dijo que el equipo está integrado por ciudadanas y ciudadanos expertos en áreas como derechos humanos, seguridad, salud, mujeres, energía, desarrollo rural, medio ambiente, cultura, deporte, educación, pueblos indígenas, entre otros.

Recalcó que se trata de 29 profesionales “que combinan experiencia, juventud y tienen como principal encargo escuchar al pueblo de México para construir la propuesta de país con una clase media fuerte”.

Explicó que los integrantes de su equipo cuentan con la capacidad profesional necesaria para el gran reto que representa este proceso electoral: “Nada de improvisados, aquí no hay floreros”, por lo que les exigió 100 % de honestidad y 100 % de capacidad.

Destacó que cuentan con liderazgo empresarial, pues “aquí sí valoramos a quien emprende. Nada de ocurrencias ni justificando caprichos, pura solidez técnica”. Dijo que sus colaboradores tienen sensibilidad social y política.

“Aquí sí hay demócratas, respetamos a las personas, a las leyes, a las instituciones y las libertades”, expresó.

Defiende inclusión de sus hijos

Por otra parte, la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, salió en defensa de la participación de sus dos hijos Diana y Juan Pablo en su precampaña electoral.

Entrevistada luego de presentar a su equipo de especialistas que la acompañarán, Xóchitl Gálvez aclaró que sus hijos no estarán en su eventual gobierno ni se inmiscuirán en la política porque ellos son empresarios y trabajan de lunes a viernes, por lo que solo la acompañarán los fines de semana sin recibir salario alguno.