Gálvez promete rescatar el Fonden

“Vamos a elegir a los más brillantes, a los más capaces, a los que realmente conozcan el tema”, promete Gálvez. Cortesía

En su primera visita a Cabo San Lucas, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, reafirmó su promesa de apoyar a los empresarios con mayor seguridad y “tramitología” a fin de que generen más empleos.

“Creo en el sector privado y quiero que los empleados ganen más”, subrayó durante un diálogo con hoteleros.

Ante el llamado de auxilio de los empresarios, que en esta península suelen ser golpeados por huracanes, la aspirante opositora prometió crear un nuevo Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

Además, ofreció que de ganar las elecciones su gabinete contará con los mejores perfiles, “los más brillantes”.

“Vamos a elegir a los más brillantes, a los más capaces, a los que realmente conozcan el tema, no podemos seguir improvisando en el gobernar”, advirtió.

“Lo que estamos proponiendo es un México de libertades, un México donde estén los mejores y las mejores, no tenemos compromisos. Cuando dije ‘yo me mando sola’ (es porque) yo me mando sola”, apuntó.

Xóchitl Gálvez sostuvo que al gobierno le toca hacer su trabajo, “y eso es lo que yo voy a hacer, y estoy segura de que si hacemos nuestro trabajo, si apoyamos a las pequeñas y medianas empresas, porque todo mundo cree que las empresas son los ‘grandotototes’. N’ombre, esos son el tres por ciento. La mayoría de las empresas son las pequeñitas”.