Gálvez propone el Plan X para unificar a México

Al subrayar su respeto a la división de poderes, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que de ganar las elecciones, su gobierno no utilizará al Congreso de la Unión para destruir a las instituciones.

Al presentar su proyecto en materia de infraestructura, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México denunció que el Plan C que proponen Morena y su candidata Claudia Sheinbaum significa la destrucción del país, por lo que planteó el Plan X, para fortalecer a las instituciones y poner fin al presidencialismo.

“Nosotros no vamos a usar al Congreso para destruir al país, nosotros no queremos destruir la democracia. Nosotros creemos en la división de poderes, creemos en la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, creemos en los organismos autónomos como el INAI para que obliguen a los gobiernos a ser transparentes; en el IFT, en la Cofece, todos estos organismos que han hecho que el país tenga mayor rumbo y que hoy se encuentran amenazados por la candidata de Morena que quieren el Plan C, pero el Plan C es para destruir, no para construir”, advirtió.

Xóchitl Gálvez resaltó que su Plan X propone establecer un gobierno de coalición que reúna a los mejores perfiles sin importar filiación político partidista.

“Es un plan que gobierna para todos, acaba con el presidencialismo y lo digo claramente: voy a gobernar con las mejores mujeres y los mejores hombres, donde se incluirán todas las visiones sociales”, puntualizó.

Invertirá en segunda etapa del Puerto

Por otra parte, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que su proyecto de país contempla construir la segunda etapa del Puerto de Veracruz, para que esta región pueda ser un gran centro de desarrollo con el nearshoring.

Acompañada por Pepe Yunes, candidato a gobernador de Veracruz, la ingeniera expuso que hará cinco cosas para que Veracruz pueda integrarse al nearshoring: uno, respetar el Estado de derecho. Dos, invertir en energía limpia, barata y en agua. Tres, impulsar la educación de los jóvenes veracruzanos en áreas como la robótica, la inteligencia artificial y el inglés.

En el cuatro, construir y mejorar infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras y cruces fronterizos para que llegue la inversión, y cinco, trabajar en mejorar la seguridad pública de todo el país.