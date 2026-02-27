Gálvez rechaza causar daño moral a Carlos Imaz

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, asistió el jueves a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para presentar un escrito de defensa, luego de que el exjefe delegacional en Tlalpan, Carlos Imaz, la demandó por presunto daño moral, al hacer alusión, en uno de los debates presidenciales de 2024, al video en el que aparece recibiendo dinero en efectivo del empresario Carlos Ahumada.

Xóchitl Gálvez aseguró que lo que Imaz quiere es una indemnización económica y censurarla porque sus videos en redes sociales en los que critica al régimen morenista se han vuelto muy virales.

Dijo que no sabía que por exhibir hechos de conocimiento público la podían acusar de daño moral. “Cuando haces un debate político, la libertad de expresión es más amplia. Yo me defendí de algo que la presidenta dijo. Yo dije que todos mis contratos son legales; de hecho, fui auditada ‘cañón’ por el gobierno y no me pudieron encontrar absolutamente nada ilegal en mis empresas. Señalé que su exmarido estaba tomando dinero en una foto que presenté en el debate. […] Ahí la actual presidenta pudo haber dicho que era falso lo que yo estaba diciendo y no lo negó. Simplemente se rió, pero no negó nunca que Carlos Imaz estuviera tomando dinero en esa fotografía que yo mostré en el debate”, recalcó.

Me va mejor en las redes sociales que cuando era política: Gálvez

Y al confirmar que no se sumará a Somos México, agrupación que busca convertirse en partido político nacional, la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que, luego del desgaste que representó la derrota electoral de 2024, está en un proceso en el que seguirá siendo opositora al gobierno, pero desde una trinchera ciudadana.

En entrevista, dijo que ahora está más enfocada a su familia, su persona y sus empresas.

Aseguró que no tiene planes para incorporarse a alguna fuerza política, sobre todo ahora, que descubrió que le va mejor en las redes sociales, donde puede tener una mayor interacción con la población, en particular con los jóvenes.