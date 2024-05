Gálvez recibe el respaldo de intelectuales

Ante intelectuales y académicos que le expresaron su apoyo, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, aseguró que su proyecto garantiza que México siga siendo un país democrático.

En reunión en el Palacio de Minería, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México expresó su certeza de que ganará las elecciones del próximo 2 de junio.

Mencionó que el voto oculto está de su lado y destacó que en su recorrido por el país, por cada 10 personas que se encuentra en la calle, ocho le han dicho que votarán por ella, porque en su candidatura ven emoción y en la de Claudia Sheinbaum instrucción.

“No pudieron vencer lo que pasó ayer (domingo) en el Zócalo. La gente venía en camión, caminando, en transporte público. Nomás vean el acarreo que va a haber el próximo 29 de mayo, o sea, si ellos no acarrean no llenan el Zócalo, porque no hay emoción, en su candidata no hay emoción, en lo que ella hay es instrucción.

“En mí hay emoción, pero sobre todo hay un reconocimiento que no puedo sin ustedes. Los necesito para llegar al final del camino”, sostuvo ante los intelectuales, a quienes agradeció su respaldo.

“Y hoy tengo una enorme, inmensa responsabilidad que personajes como ustedes, con una trayectoria tan destacada y sobresaliente, estén aquí hoy expresándome su apoyo. Sé que además de mi persona ustedes están apoyando el proyecto que garantiza que México siga siendo un país democrático. Tengan la certeza de que si algo me caracteriza, es que soy una mujer que sabe crear equipos plurales”, resaltó.

Xóchitl Gálvez señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el presidente de todos los mexicanos, sino como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás. “Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, esa construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos. Por eso, hoy, este país está dividido y polarizado”, denunció.

Insiste en ligar con la delincuencia a Sheinbaum

Así también, Xóchitl Gálvez dedicó la mayor parte de su participación en el “Tercer Debate Presidencial” a arremeter en contra de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, a quien volvió a llamar “narcocandidata”, con base en el último libro de Anabel Hernández.

Calificó a la exjefa del gobierno capitalino de soberbia por decir que la elección es un trámite.

“El próximo 2 de junio, los mexicanos van a tomar la decisión. No es un trámite, señora Sheinbaum, y me parece grave que usted se atreva a decirlo”, subrayó.

Recordó que hace unos meses ambas visitaron con una diferencia de horas al papa Francisco en el Vaticano, y acusó a la morenista de utilizar la fe de los mexicanos con un oportunismo político.